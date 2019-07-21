شكرا لقرائتكم خبر عن صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر القادم، يوم 8 أغسطس 2019، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، الذى يوافق 11 أغسطس 2019.

وأكد مسؤول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق، لافتًا إلى أنه بمناسبة مواسم الأعياد يتم تقديم أيام الصرف.

وانتهت الحكومة، قبل أيام، من صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يوليو 2019، بالعلاوات والزيادات المقررة مع بداية العام المالى 2019 - 2020.

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وبدأت وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الشهر الجارى، يوم الأحد الماضى 14 يوليو ولمدة 5 أيام انتهت يوم الخميس، لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإدارى للدولة، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ"الخليج 365".

وأكدت المصادر، أن الزيادات التى تم تنفيذها مع رواتب العاملين بالدولة للشهر الجارى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة.

وقررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.