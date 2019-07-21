شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وصول عدد سكان مصر إلى 99 مليون نسمة بالداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وتسجل الساعة السكانية وصول عدد سكان مصر 99 مليون نسمة، بزيادة مليون مولود عن الوصول لـ 98 مليون نسمة والذى سجلته الساعة السكانية فى 11 ديسمبر 2018، حيث بلغ العدد الآن فى تمام الساعة 2:43 عصرا، 98 مليون و 998 ألف و 31 نسمة.

يذكر أن الساعة السكانية والتابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسجل التغير فى عدد السكان لحظياً، بعد ربطها بمكاتب الصحة مباشرة التى تم ميكنتها على مستوى الجمهورية، فمنذ أغسطس 2017، وبات التحديث فى عدد السكان بالساعة السكانية يتم لحظة بلحظة وفقا لأعداد المواليد والوفيات بالدولة.

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وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت الأسبوع الماضى، خطتها نحو الحد من الزيادة السكانية، والتى أكدت بها إنها تستهدف إدارة عملية النمو السكانى خاصة فى القرى والنجوع بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع عدد من الجهات".

كما أشارت الوزارة فى خطتها إلى أن محافظات قنا، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، والقليوبية، تأتى على رأس أولويات الوزارة لتنظيم الزيادة السكانية بها، ولهذا الغرض تم إعداد ع قاعدة بيانات متكاملة عن الزيادة السكانية فى تلك المحافظات طبقا للفئات العمرية والاجتماعية، وحالات الزواج.