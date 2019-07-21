تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.01% خاسرا 62.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6062.48 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% خاسراً 82.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6664.31 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42% خاسراً 20.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4880.46 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 203.6 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتى عبر 7138 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاعى الاتصالات والتأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%.
وجاء سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.85%، تلاه كامكو للاستثمار بنسبة 10%، ثم عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.96%، فيما تصدر سهم "أسمنت الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.88% ثم أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 10.33%، ثم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 9.70%.
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