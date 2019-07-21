إطلاق منصة "فانغ" العقارية الإلكترونية الصينية الرائدة لأول مرة في الإمارات مع عرض خاص على...

دبي - الخليج 365 :

احتفلت "فانغ" (Fang.com)، المنصة العقارية الإلكترونية الرائدة في الصين، بإطلاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عرض خاص على واجهة LED في "برج خليفة". وتحتل "فانغ"، التابعة لشركة "فانغ القابضة"، المرتبة الأولى في السوق العقارية الإلكترونية في الصين من حيث عدد زيارات صفحات مواقعها التي تقدم خدمات التسويق وعرض العقارات والتمويل وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "فانغ" عن إطلاق موقع uae.fang.com كبوابة متخصصة بعقارات أبرز شركات التطوير في الدولة، بالإضافة إلى وكالات الوساطة العقارية في الصين.

وتعتبر دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الإضافة الأحدث إلى محفظة "فانغ" الواسعة من الأسواق العقارية، والتي تغطي 658 مدينة في 24 دولة. ويسجل موقع "فانغ" 150 مليون زيارة منفردة شهرياً، ولديه أكثر من 120 مليون عميل مسجل. وتم تحميل تطبيق "فانغ" أكثر من 200 مليون مرة، ويتم استخدامه بمعدل 4.04 مليون ساعة شهرياً، الأمر الذي يسلط الضوء على مدى شعبيته بين مستخدميه.

ويركز موقع uae.fang.com على التسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية وقوائم العقارات، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في سوق دبي العقارية التي تسجل نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد منح الزوار الصينيين إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول. ويقدم الموقع الجديد أيضاً خدمات أخرى تشمل بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية، وإدارة العقارات، وخدمات التقييم، ويتم تقديم جميع الخدمات إلى العملاء من قبل فريق من متحدثي اللغة الصينية.

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ووفقاً لتقارير صادرة عن "دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، ساهم المستثمرون الصينيون بنحو 1.7 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات العقارية في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. ومع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح تأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين العقاريين، برز اهتمام أكبر من قبل المستثمرين الصينيين بالسوق العقارية في دبي.

بهذه المناسبة قال جيان ليو، الرئيس التنفيذي لشركة "فانغ": "يهدف إطلاق موقع uae.fang.com إلى منح شركات التطوير العقاري في دبي فرصة التواصل المباشر مع العملاء الصينيين الراغبين بالاستثمار في الخارج. ولا شك بأن دبي قد أصبحت من الوجهات المفضلة بالنسبة للمستثمرين الصينيين، بفضل الموقع المركزي للمدينة، والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، والنمو الاقتصادي الإيجابي في الإمارة. وتلبي دبي كافة تطلعات المستثمرين العقاريين الصينيين، بما في ذلك العوائد الأعلى على الاستثمار، وسهولة الوصول إلى وجهات تجارية راقية، مثل ’دبي مول‘، بالإضافة إلى الفنادق والجامعات ذات المستوى العالمي".

واختتم قائلاً: "يزداد اهتمام المستثمرين الصينيين بدبي مع قرب انطلاق فعاليات ’إكسبو 2020 دبي‘. ونحن على ثقة بأن موقع uae.fang.com سيقدم للعملاء في الصين معلومات وافية ودقيقة عن الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الوصول الفوري إلى أحدث فعاليات إطلاق المشاريع السكنية. وسيتم تحديث الموقع، المتوفر بلغة الماندرين، بصورة دورية لتسليط الضوء على أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على دبي بشكل خاص".