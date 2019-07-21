شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) الأنظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.761 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ شهر ابريل من العام الحالي، مستقرا على مستوى المقاومة السابق عند 0.74 درهم، كما نجح السهم في تجاوز الحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 0.80 درهم كمستوى اول ثم 0.84 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.73 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.74 وبين مستوى المقاومة هو 0.79 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد