شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) ينهي الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 0.489 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وقد سجل السهم اعلى مستوى يصل اليه منذ بداية الشهر الماضي، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 0.50 درهم كمستوى اول ثم 0.55 درهم كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 0.46 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد