- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) ينهي الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 0.489 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وقد سجل السهم اعلى مستوى يصل اليه منذ بداية الشهر الماضي، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 0.50 درهم كمستوى اول ثم 0.55 درهم كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 0.46 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) ينهي الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 21-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.