شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 11.60 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية شهر مايو من العام الحالي، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 11.50 درهم، كما تجاوز السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل لاعلى، لذلك نتوقع ان يمدد ا لسهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 12.10 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 11.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 11.43 وبين مستوى المقاومة هو 11.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد