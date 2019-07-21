الشارقة تستقطب المزيد من الاستثمارات العقارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ممدوح صوان

توفر إمارة الشارقة، بيئة حاضنة للاستثمار العقاري، الأمر الذي ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية لهذا القطاع، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حيث جذب القطاع المزيد من المستثمرين، بفضل المزايا والتسهيلات التي تقدمها الإمارة لهم، فضلاً عن أن الشارقة توفر فرصاً استثمارية هامة وآمنة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واستحوذت مدينة الشارقة، على النصيب الأكبر من عدد معاملات البيع بالقطاع العقاري في مختلف مناطق الإمارة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 1131 معاملة، وكانت مناطق مويلح التجارية والخان والنهدة وحوشي والمجاز 3، صاحبة النصيب الأكبر من هذه المعاملات، خاصة أن معظم الأبراج المفرزة تتركز في هذه المناطق.

فيما تصدرت منطقة الطيبة 2، حجم معاملات البيع بالقطاع العقاري في المنطقة الوسطى، تلتها منطقة البحائص، وفيما يخص مدينة خورفكان، فقد حلت منطقة الحراي الصناعية في المركز الأول بعمليات البيع، تلتها منطقة اللؤلؤية، بينما تصدرت منطقتا صناعية كلباء والساف عمليات البيع في مدينة كلباء.

وكان للعقارات السكنية النصيب الأكبر، في حجم التداولات بالقطاع العقاري، خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها العقارات التجارية والصناعية والزراعية على التوالي.

ويشهد السوق العقاري في الشارقة حالة من الاستقرار النسبي في ظل زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب، خاصة مع وجود عدة عوامل تتعلّق بظروف المنطقة أثرت في تدفق الاستثمارات إلى السوق العقاري في الشارقة، في حين تشهد المشاريع الحكومية أو المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص طلباً مرتفعاً مقارنة بالمشاريع الخاصة.

وأكدت مصادر عاملة في السوق العقاري في الشارقة، أن القطاع يمر بمرحلة من الهدوء النسبي في ظل تدفق المعروض مقارنة بحجم الطلب على التأجير، متوقعين بداية نشطة للسوق العقاري مع بداية العام 2018.

وقالت المصادر، إن ازدياد عدد الوحدات السكنية في الإمارة ساهم في التأثير في واقع القطاع العقاري في الإمارة، حيث توقعت المصادر أن تشهد الإمارة نوعاً من التصحيح حتى نهاية العام إذا استمر حجم المعروض بالضغط على حجم الطلب.

وأوضحت المصادر، أن أسعار البيع والتأجير تشهد تبايناً يختلف من جهة إلى أخرى تبعاً لحجم الطلب، مشيرين إلى أن هناك ضرورة ملحة لزيادة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشاريع العقارية لاستقطاب المزيد من المستثمرين سواء من السوق المحلي أو الخليجي والأجنبي بشكل عام، حيث إن تطور البنية التشريعية والقانونية ساهم في زيادة الثقة بالسوق العقاري، مؤكدين أن هذه القوانين والتشريعات بحاجة لمزيد من التحديث والتطوير خلال السنوات المقبلة لمواكبة تطور القطاع العقاري في الإمارة.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى في ظل سيناريو الاستقرار والانخفاض النسبي للسوق خلال الفترة الحالية، من المتوقع أن يبقى الاستثمار العقاري جاذباً وقادراً على استقطاب المستثمرين على المدى الطويل، في ضوء الحيوية والنشاط اللذين يتمتع بهما اقتصاد الشارقة، وأن القطاعات الأخرى مثل السياحة والتجزئة والصناعة والتجارة، تستحوذ هي الأخرى على اهتمامات المستثمرين.