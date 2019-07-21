شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" فى شوارع 7 محافظات للتعريف باستراتيجية الدولة للتنمية لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إنه جار الاستعداد للنزول إلى 7 محافظات على مدار الشهرين المقبلين، لتعريف المواطنين بإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى أُطلق الحوار المجتمعى على تحديثها منذ أبريل الماضى.

وأضافت "بركات" فى تصريح ل"الخليج 365"، أن المحافظات المستهدف النزول إليها هى محافظات ممثلة لأقاليم مصر، حتى نتمكن من خلالها الوصول لأكبر نسبة من المواطنين الممثلين للجمهورية، مشيرة إلى أن تلك المحافظات تتمثل فى محافظة: "الإسكندرية، بورسعيد، السويس، المنيا، الأقصر، المنوفية، الغرببة".

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وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن النزول إلى تلك المحافظات سيتم من خلال تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين فى الشوارع، حيث سيتم عمل مخيمات لتعريف المواطنين بالتنمية المستدامة والاستماع لاقتراحتهم حول تحديثها.

وأكدت الدكتورة هويدا بركات، أن التنمية المستدامة هى إستراتيجية دولة، والدولة لا تعنى الحكومة فقط، وإنما تعنى الحكومة والشعب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وكل فئات المجتمع، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة فى ثوبها الجديد بعد انتهاء الحوار المجتمعى على تحديثها، خلال شهر أكتوبر المقبل.