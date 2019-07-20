شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممى: انخفاض حاد فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يزال الاقتصاد القطرى يعانى على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بقدرته على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 6 سنوات، حيث تعد قطر من أقل دول العالم جذبا فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 .

وقالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة فى تقرير لها، إن قطر جذبت فقط نحو 3.6 مليار دولار خلال الست سنوات الماضية .

فيما خسرت الإمارة المارقة نحو 3 مليارات دولار فى عامى 2013 و2018.

ووفق المنظمة فإن قطر جذبت فقط 1.040 مليار دولار عام 2014 وجذبت 1.071 مليار دولار عام 2015، ثم انخفضت الاستثمارات بشكل حاد عام 2016 حيث جذبت فقط 774 مليون دولار وجذبت 986 مليون دولار عام 2017.

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وتعانى قطر من عزلة إقليمية نتيجة دعمها للإرهاب فى المنطقة .