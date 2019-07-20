شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تعلن دعم عملائها من شركات الطيران بنحو 5 مليارات دولار بسبب "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بوينج" أنها سترصد ما يقرب من خمسة مليارات دولار من أجل تعويض عملائها من شركات الطيران حول العالم نتيجة وقف تشغيل طائرات "737 ماكس".



وأفادت الشركة الأمريكية أن هذه التكاليف سوف تُخصم من أرباحها ونتائج أعمالها المالية الفصلية عن الربع السنوي الثاني، والتي سيتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل.



وذكرت "بوينج" في بيان أن التقدير الأفضل في هذا الوقت هو أن طائرات "737 ماكس" سوف تعود للخدمة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة رغم توقعات بأنها ستحلق في العام المقبل.

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يأتي ذلك بعد سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس" في إندونيسيا وإثيوبيا في أقل من ستة أشهر مما أسفر عن مصرع 346 مسافراً.



وفي أبريل/نيسان، أوقفت "بوينج" عمليات إعادة شراء الأسهم وذكرت أن وقف طائرات "737 ماكس" كلفها خسائر بنحو مليار دولار حتى الآن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" (BA) بنسبة 4.4% وأغلق عند 377.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 378.4 دولار وأقل سعر عند 368.5 دولار.