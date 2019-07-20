شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات السب 20-7-2019 انخفاض ملحوظ بقيمة 10 جنيهات، عقب هبوط أسعار الذهب عالميا من أعلى مستوى لها فى 6 سنوات، لتتراجع أوقية الذهب أكثر من 25 دولارا، مسجلة 1422 دولار.

وتراجع سعر الذهب فى السوق المحلى من أعلى مستوياته خلال العام الجارى من 666 جنيها للجرام لعيار 21 إلى 656 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم.

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أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل 562 جنيها للجرام عيار 21 سجل 656 جنيها للجرام عيار 24 سجل 750 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5248 جنيها أوقية الذهب 1422 دولارا

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.