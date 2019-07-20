شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 2.6 مليار جنيه صافى ربح البريد العام المالى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكتاب السنوى الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 عن تحقيق الهيئة القومية للبريد لثانى أكبر فائض مالى، وذلك عن العام المالى 2017/2018.

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وأوضح الكتاب، الذى حصلت عليه الخليج 365، أن صافى الربح بلغ 3.437 مليار جنيه مصرى قبل خصم ضريبة الدخل، و2.632 مليار جنيه صافى ربح بعد الخصم.

وأوضح التقرير أن الهيئة حافظت على معدل النمو الخاص بها للعام الخامس على التوالى، وشهد عام 2018 توقيع هيئة البريد عددًا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الكيانات، سواء كان ذلك لتحسين خدماتها أو مساعدة الكيانات الحكومية الأخرى على تحسين خدماتها.