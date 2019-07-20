شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك أوف أمريكا»: المستثمرون يضخون 18.3 مليار دولار في السندات والأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس الجمعة، إن المستثمرين في أنحاء العالم ضخوا مبلغاً صافياً قدره 18.3 مليار دولار في صناديق السندات والأسهم في ظل تنامي الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. ويستقطب تنامي الآمال بخفض أسعار الفائدة المستثمرين لاتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر مع تلقي الأسهم تدفقات بقيمة 6.2 مليار في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وبلغت التدفقات التي تلقتها الأسهم الأمريكية 5.3 %، بينما شهدت بقية مناطق العالم نزوحاً للتدفقات.

وتدفق نحو 12.1 مليار دولار على السندات، التي تلقت تدفقات للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، مما يصل بالإجمالي منذ بداية العام إلى 455 مليار دولار. (رويترز)

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