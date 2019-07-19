فتيش تمنح دبي لصناعات الطيران تصنيف BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت شركة "دبي لصناعات الطيران المحدودة" أن وكالة "فيتش" قد منحتها التصنيفات التالية:
شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة (دبي لصناعات الطيران)
تصنيف من درجة BBB عن فئة احتمالات التخلف عن السداد في إصدارات العملات الأجنبية طويلة الأجل IDR مع نظرة مستقبلية مستقرة
تصنيف مضمون طويل الأجل: 'BBB'
دبي لصناعات الطيران للتمويل المحدودة
تصنيف من درجة BBB- عن فئة احتمالات التخلف عن السداد في إصدارات العملات الأجنبية طويلة الأجل IDR مع نظرة مستقبلية مستقرة
تصنيف غير مضمون طويل الأجل: BBB-
وعلق فيروز تارابور ، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران قائلاً: "على مدار الـ 23 شهراً الماضية منذ إغلاق عملية الاستحواذ على شركة أواس، عملنا بجد لتعزيز امتيازنا وتحويل معايير الائتمان الخاصة بنا لتعزيز مكانة الشركة وتصنيفها كشركة استثمارية من الفئة التجارية. واليوم، فإن مكانتنا الرائدة في السوق باعتبارنا من العشر الأوائل بين شركات تأجير إلى جانب الربحية الثابتة ورأس المال القوي والسيولة القوية قد ضمنت لنا الحصول على هذا التقدير من وكالة فيتش. نحن ملتزمون بالحصول على تصنيف الدرجة الاستثمارية من جميع وكالات التصنيف الائتماني التي تصنف دبي لصناعات الطيران حالياً لدعم خططنا الطموحة للنمو"
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