شكرا لقرائتكم خبر عن منازل يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 18-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة منازل القابضة (MANAZEL) انخفاضاً في آخر جلساته ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -5.79% بما يعادل -1.50 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وقد حاول السهم الارتفاع بتداولاته السابقة ، لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن يبدو أن الضغط السلبي كان أقوى .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 26.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 22.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 26.00 .