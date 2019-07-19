شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالقاهرة: نتابع الأسواق بشكل دورى.. واستقرار فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الغرفة تتابع بشمل يومي الأوضاع داخل الأسواق ومعدل الأسعار لجميع السلع، من خلال لجان متخصصة لمراقبة الأسعار.

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وأشار العربي في تصريح لليوم السابع، إلى أن هناك ثبات في الأسعار، والزيادات في المحروقات لم تأثر على السوق، كما أن هناك تعاون من خلال جميع الشعب لتوفير كافة السلع بشكل كافي في جميع المناطق.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الجميع يتفق على مساندة البلد فى تنفيذ خطتها التنموية والإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى بلدنا لتحقيق التنمية المستدامة.