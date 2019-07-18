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شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يعاود الانخفاض – تحليل – 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 23.50 ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشر الستوكاستيك .
ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 23.50 ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 24.85 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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