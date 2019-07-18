شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتلون باللون الأحمر – تحليل – 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) في آخر جلساته ، ليكسر خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط ، وليتخطى بدوره دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة ، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليعلن بذلك عن بدء موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 167.76 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 162.66 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط