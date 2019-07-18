شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الإيثريوم اختباراً لمستوى 222.92 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 189.92 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى مطلوب لفتح الطريق أمام استهداف 149.08 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 222.92 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 180.00 والمقاومة 225.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط