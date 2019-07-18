شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا.. محاكمة "شركات إبادة الحشرات" بسبب الرسائل المزعجة على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفترات طويلة، اشتكى مستخدمو الهواتف المحمولة من رسائل مزعجة ، فى أوقات مختلفة من شركات بعينها، حتى أطلقوا عليها رسائل "إبادة الحشرات"، كما طالبوا مراراً تدخل الدولة لوقف تلك الرسائل التى تخترق الخصوصية، وبالفعل نجحت وزارة الاتصالات ، فى إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات العام الماضى، وبدأت المواجهة مع تلك الرسائل.

وكانت أول خطوة بالتصدى لتلك الظاهرة، تقدم جهاز تنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى مايو الماضى، ببلاغاً للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وبدء التحقيق فى المخالفات القانونية التى تقوم بها أحدى تلك الشركات التى ترسل رسائل تزعج المواطنين.

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وتابع جهاز تنظيم الاتصالات، مراحل التحقيق فى البلاغ حتى أحالت النيابة العامة ممثلين عن إحدى تلك الشركات إلى المحكمة الاقتصادية بعد القبض عليهم، و شهدت جلسة المحاكمة الافراج عن ممثل هذه الشركة بكفالة عشرين الف جنيه على ذمة القضية وتحديد جلسة للمحاكمة نهاية هذا الشهر، وهو ما يعد بداية لتصدى الدولة لشكوى المواطنين من تلك الرسائل.

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى تقوم بإرسالها عدد من الشركات.

ويتولى جهاز تنظيم الاتصالات، بحسب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، المتابعة المستمرة لمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتى منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.