على غرار قواتها.. الحديدة تحرق عملة المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

كما هو مصير المرتزقة الذين احترقوا على ابواب الحديدة، قامت السلطات المحلية في محافظة الحديدة، بإتلاف كميات كبيرة من المبالغ النقدية المطبعة حديثاُ من حكومة المرتزقة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018.

وجرى اتلاف الكمية المضبوطة عبر الاجهزة المختصة في الخط العام وسط مدينة زبيد بحضور جمع غفير من المواطنين وقيادات السلطة المحلية.

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وكانت الاجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء حذرت التجار والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المالية ومحلات الصرافة من تداول الطبعة الجديدة للعملة اليمنية القادمة من عدن.

وأكد مصدر أمني “استمرار حملات أجهزة الأمن والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حملات التفتيش الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة”.

وتواصل حكومة المرتزقة إصدار طبعات جديدة من العملة اليمنية وبمبالغ كبيرة من دون غطاء نقدي، اخرها 200 مليار من فئة 100 ريال، تضاف إلى 800 مليار من فئات 200 و 500 و1000 طبعتها خلال 2018 من اجل المسارعة في انهيار قيمة العملة الوطنية.