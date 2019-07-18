شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرا "البحرين" العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 13 ساعة في 17 يوليو 2019 - اخر تحديث في 17 يوليو 2019 / 18:45

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الأربعاء) لليوم الثاني على التوالي مرتفعا بنسبة 0.21 في المئة تعادل 3.23 نقطة، صعودا الى 1538.71 نقطة في مقابل 1535.48 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 15.1 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع للجلسة بنسبة 0.76 في المئة ما يعادل 5.77 نقطة الى 768.77 مقابل 763 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 6.60 في المئة.



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وصاحب ارتفاع المؤشر تراجعا كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.12 مليون سهم في مقابل 3.56 مليون بتراجع 12 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 870 ألف دينار في مقابل مليون دينار اليوم السابق بنسبة 14 في المئة، نفذت من خلال 94 صفقة في مقابل 69 صفقة بزيادة 36 في المئة.

ومن أصل 17 شركات جرى تداول أسهمها في جلسة اليوم، ارتفعت 10 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت 3 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.67 بليون دينار بزيادة 22 مليون نسبتها 0.22 في المئة

وواصل قطاع الصناعة تصدره البورصة ومثله سهم "ألبا" الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 433 دينار، شكلت 50 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.02 مليون سهم، نفذت من خلال 8 صفقات.

وحقق سهم بتلكو ثاني أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 107 ألاف دينار، نسبتها 12 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 280 ألف سهم ، نُفذت من خلال 14 صفقة، فيما حقق سهم مصرف البحرين ثالث أكبر سيولة بلغت 51 ألف دينار.