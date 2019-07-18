شكرا لقرائتكم "وطني" يستحوذ على 14 في المئة من السيولة بـ "الكويت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 13 ساعة في 17 يوليو 2019 - اخر تحديث في 17 يوليو 2019 / 18:42

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاربعاء) تراجعا في السيولة المتداولة، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع بنسب جيدة، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6762 نقطة بزيادة 26 نقطة نسبتها 0.39 في المئة، وحقق مؤشر السوق الرئيس أكبر زيادة 0.74 في تعادل 36 نقطة الى 4885 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.48 في المئة الى 6130 نقطة.



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وصاحب ذلك تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 22 في المئة الى 34 مليون دينار في مقابل 44 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 8405 صفقات بزيادة 6 في المئة عن اليوم السابق، بينما تراجعت الكمية المتداولة 3 في المئة الى 214 مليون سهم في مقابل 220 مليوناً.

وعاود سهم وطني تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 4.87 مليون دينار شكلت 15 في المئة من السيولة المتداولة في البورصة، تراجع سعره خلالها 0.39 في المئة الى 1009 فلوس، من تداول 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 711 صفقة.

وجاء سهم القرين الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.01 في المئة، وصولاً إلى 356 فلساً، من تداول 300 الف سهم، قيمتها 53 ألف دينار نفذت من خلال 61 صفقة.

وحقق سهم المتكاملة أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.83 في المئة، هبوطا إلى 595 فلسا، من تداول 89 ألف سهم، قيمتها 53 ألف دينار، جاءت من خلال 61 صفقة.