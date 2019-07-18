شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر لأمريكا لـ1.7 مليار دولار.. والملابس الجاهزة "جوكر" التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ الملابس الجاهزة المصرية على النسبة الأكبر من صادرات مصر لأمريكا، وذلك بعد أن بلغت قيمتها 795 مليون و 737 ألف دولار بنسبة 46.3% من إجمالى الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، والتى بلغت مليار و 716 مليون و 857 ألف دولار خلال عام 2018.

من الجدير بالذكر أن صادرات مصر لأمريكا شهدت ارتفاعا خلال عام 2018، مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت نحو 1.7 مليار دولار فى 2018، مقابل 1.3 مليار دولار خلال 2017، بارتفاع بلغت نسبته حوالى 25%.

وطبقاً للأرقام الإحصائية، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، احتل تصدير الوقود المركز الثانى من حيث القيمة فى السلع المصرية المصدرة لأمريكا، حيث بلغت قيمته نحو 223 مليون دولار خلال العام الماضى، بارتفاع 167.9% عن عام 2017، والذى بلغت قيمة تصديره خلاله 83.2 مليون دولار، بزيادة 139.7 مليون دولار.

وفى المركز الثالث، جاءت السلع تامة الصنع، والتى من بينها "الألبان ومنتجاتها والسجاد والخضر والفاكهة والأجهزة الكهربائية والأثاث" بقيمة 516 مليون دولار و 679 ألف دولار، كما تضمنت قائمة صادرات مصر لأمريكا، خلال عام 2018، القطن الخام، والذى بلغت قيمة تصديره نحو 2.7 مليون دولار، علاوة على، تصدير مواد خام بقيمة 65.7 مليون دولار، وسلع نصف مصنعة بـ 112.9 مليون دولار.

ووفقاً لجهاز الإحصاء، ننشر قائمة صادرات مصر لأمريكا خلال عام 2018، والتى جاءت أبرز المجموعات السلعية والمنتجات المصرية المصدرة بها، كالتالى:

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