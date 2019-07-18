شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.328 درهم، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الهام عند 0.38 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.3 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.38 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.31 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط