شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يسجل اعلى مستوى منذ بداية العام -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.69 درهم، مسجلا بذلك اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية العام الحالي، ومتجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0.68 درهم، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تحركه لاعلى لمستوى المقاومة 0.74 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.67 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.68 وبين مستوى المقاومة هو 0.71 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد