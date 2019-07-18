شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) يتحول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 18-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 1.12 درهم، فقد تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.14 درهم وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وفي ظل تداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل تقدمه لمستوى المقاومة 1.16 درهم كمستوى اول ثم 1.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.12 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.13 وبين مستوى المقاومة هو 1.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد