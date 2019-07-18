مونتينيجرو.. نعمة الطبيعة في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت جمهورية مونتينيجرو (الجبل الأسود) عن التصميم الداخلي لجناحها المشارك في إكسبو 2020 دبي، والذي سيقدم للزوار لمحة معمقة عن تراث البلد الثقافي الغني المتنوع الأديان، ويعرّفهم بغاباته، وموارده المائية، وأنظمته البيئية المتنوعة، ويحتفي في الوقت نفسه بانفتاحه بصفته وجهة آمنة للسياحة والاستثمار، كما سيسلط الجناح الضوء على غنى الجبل الأسود بالتنوع الطبيعي، والجهود المبتكرة لتحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة، واستراتيجية البلد الهادفة للتنمية الاقتصادية التي تسعى للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

كما ينقل جناح الجبل الأسود موقفاً تجاه الطبيعة يضع المسؤولية عن نجاح العالم الحاضر، والمستقبل على أكتاف البشرية، وينتمي الجناح إلى فئة الأجنحة الصغيرة الجاهزة، وسيتم تقسيم مساحة الجناح إلى مساحة معرض، ومساحة تجارية، بحيث تقدم مساحة المعرض لمحة عامة عن الاستدامة من خلال استخدام طرق العرض التقديمي المعاصرة والتفاعلية، ما يسمح للزائر في الوقت نفسه بأن يصبح بطل الرواية.



حجز مقاعد جولات التعريف بموقع الحدث



كشف إكسبو 2020 دبي عن اكتمال حجز جميع مقاعد الحافلات المخصصة للجمهور لزيارة الموقع بسبب الإقبال الهائل على الرحلات التي تهدف لتمكين الناس من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية لاستقبال الحدث الأضخم في العالم.

وأعلن إكسبو 2020 دبي أنه يعكف حاليا على اتخاذ اللازم لزيادة الرحلات، وأن هذه واحدة من سلسلة من الفرص التي تتيح للجميع في أنحاء الدولة كي يكونوا جزءاً من حكاية إكسبو. وأتاحت هذه الرحلات لأكثر من 3300 شخص التقدم بالتسجيل ليكونوا من أوائل من يشاهد الأعمال الإنشائية الخاصة بإكسبو 2020 دبي، وهي متاحة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، للمشاركة في الجولات إلى حيث يصنع الحدث في دبي الجنوب.

واعتباراً من يوم السبت المقبل إلى السبت 31 أغسطس/‏ آب، ستُقل حافلات إكسبو 2020 الزوار من نقاط تجمع محددة، بما فيها دبي مول وأبوظبي مول وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والمناطق الشمالية. (وام)