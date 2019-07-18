بيزوس يحتفظ بعرش الأثرياء

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احتفظ جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» بلقب أغنى أغنياء العالم، بثروة 125 مليار دولار، وذلك على الرغم من طلاقه من زوجته ماكنزي والذي كلفه نحو 38 مليار دولار.

وبحسب قائمة «بلومبيرج» المحدثة، يبدو أن بيل جيتس لم يعد ثاني أغنى شخص في العالم، إذ بات يحمل اللقب اليوم الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، حيث تخطى أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة «إل في إم إتش» جيتس لتكون هذه المرة الأولى التي ينخفض بها ترتيبه عن المركزين الأولين، منذ إطلاق المؤشر قبل 7 سنوات. وتبلغ ثروة أرنو 108 مليارات دولار، حيث أضاف 39 مليار دولار العام الماضي، بينما تبلغ ثروة جيتس، مؤسس «مايكروسوفت»، 107 مليارات دولار.

وحل وارين بافيت، الرئيس التنفيذي ل «بيركشاير هاثاواي» رابعاً ب 83.9 مليار دولار، يليه مارك زوكربيررج الذي أضاف إلى رصيده 27.4 مليار دولار لتصل ثروته إلى 79.5 مليار دولار.

وأصبحت فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة شركة «لوريال»، أغنى سيدة بثروة 56.3 مليار دولار، (العاشرة في القائمة)، تلتها أليس والتون، وريثة متاجر «وول مارت» ب 51 مليار دولار، ثم جاكلين مارس ب 41.5 مليار دولار، وبعدها ماكينزي بيزوس ب 40.3 مليار دولار. (بلومبيرج)

إماراتيان في القائمة

حل رجل الأعمال ماجد الفطيم، مؤسس مجموعة ماجد الفطيم، في المركز ال 293 عالمياً، حيث أضاف إلى ثروته 678 مليون دولار، لتصل قيمتها إلى 6.13 مليار دولار، في حين حلّ عبدالله الغرير، في المركز ال 496 بثروة قدرت ب 4.14 مليار دولار.