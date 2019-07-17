إصدار وثيقة النقل عبر بوابة «بيان» إلزامي خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مدير عام إدارة نقل البضائع بالهيئة العامة للنقل المهندس إبراهيم المديهيم أن إصدار وثيقة النقل لقطاع النقل العام عبر بوابة (بيان) سيصبح إجراء إلزاميا في غضون 3 اشهر، لافتا إلى ضرورة التسجيل في البوابة، حيث ستطبق الوثيقة على النقل العام كمرحلة أولى والنقل الخاص في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن البوابة تحقق 8 أهداف رئيسة.

وأفاد المديهيم في ورشة عمل تعريفية لــ «بوابة بيان الالكترونية» أقيمت بغرفة الشرقية بأن وثيقة بيان ستكون ملزمة ويتم إصدارها عبر البوابة وستطبق على كل الشاحنات السعودية، أو التي تعمل في السعودية، سواء كانت تنقل البضائع لغرض التصدير أو تنقل بضائع مستوردة، مشيرا إلى بوابة (بيان) تستهدف التأكد من أن الشركات الناقلة مرخصة، والقضاء على التستر والعمل بدون ترخيص، مبينا أن قطاع النقل يعاني منذ فترة طويلة من التستر.

دليل حيازة

وأوضح أن الوثيقة التي تصدر الكترونيا فور استلام الناقل أو وسيط الشحن للبضاعة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتعد دليلا على حيازة الناقل للبضاعة، مبينا أن بوابة بيان الالكترونية تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع النقل باستخدام أحدث الحلول التقنية بما يساعد في نمو سوق نقل البضائع، بالإضافة لتوفير حماية لجميع أطراف عملية النقل، وضمان الحقوق لرفع جودة الخدمة ودفع عجلة التنمية ونمو النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز المستوى اللوجستي للمملكة.

Advertisements

مستند إثبات

بدوره أشار مدير قسم المعلومات بشركة (علم) الحكومية، عبدالعزيز الحمدان، إلى أن بوابة (بيان) تمكن الشركات ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع وإصدار بيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية، سواء داخل المملكة أو المتوجهة إلى خارجها، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها، موضحا أن وثيقة النقل تعد مستندا مهما يصدر بموجب عقد النقل، ويعتبر إثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحالة نفسها، التي تتضمن قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة، وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليه، مؤكدا أن الناقل نفسه هو الذي يسجل تلك البيانات التي ترسل لصاحب البضاعة مباشرة، وتكون وثيقة تحدد مسؤوليات الجميع.

محتويات الوثيقة

ولفت إلى أن وثيقة النقل تشمل بيانات مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، واسم وعنوان ووسيلة الاتصال بكل من «المرسل، ووسيط الشحن، والناقل، والمرسل إليه»، بالإضافة إلى نوع البضاعة والطبيعة العامة لها، وعدد الحاويات والقطع والوزن الإجمالي، والحالة الظاهرة للبضاعة، وقيمة البضاعة المنقولة، وإجمالي أجر النقل، ومكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية الناقل أو الطرف المنفذ، ومكان تسليم البضاعة، وتاريخ أو فترة تسليم البضاعة، وخط السير لرحلة انتقال البضاعة لمقصدها.

وقال إن بوابة بيان سوف يتم ربطها ببوابتي «نقل»، و»وصل» التابعتين للهيئة العامة للنقل، لجعل عملية النقل تبادلية مترابطة.

8 أهداف لبوابة بيان