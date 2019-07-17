أركيرودون العالمية تشيد جسرا بطول 3.3 كلم يصل البر بالجزيرة الأم في مشروع البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدا مع شركة أركيرودون العالمية لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب العقد سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كلم، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، وأربعة أرصفة جزرية مختلفة. ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر 2019. وستضم الجزيرة الأم 9 فنادق فاخرة من أصل 14 فندقا سيتم تشييدها خلال المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى مختلف وحدات البيع بالتجزئة والترفيه بالمنطقة الساحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو «تشكل الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة لشركتنا، كونها أول عقد بناء رئيس في مشروع البحر الأحمر وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع. وقد اخترنا التعاون مع أركيرودون لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء».
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون، دينيس كارابيرس «نمتلك سجلا حافلا في تطوير البنية التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء. ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيس في مشروع البحر الأحمر، كما يسرنا التعاون مع فريق المشروع الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته».
ماذا يتضمن مشروع الجسر؟
- طول الجسر 3.3 كلم، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من المشروع
- يحتوي على معبرين مرتفعين يرتبطان بعضهما مع بعض بدعامة مقوسة
- تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين وأربعة أرصفة جزرية مختلفة
- الاعتماد على الكتل الأرضية التي تم التخطيط لها بهدف حماية الشعاب المرجانية النادرة والنظام البيئي المحيط بمنطقة الجسر
- بناء الجسر الموقت في وقت لاحق ليكون معبرا دائما إلى الجزيرة الأم بهدف الحد من تأثير عمليات البناء على البيئة المحيطة
- استخدام أرصفة الجزيرة الخارجية، المنصات العائمة (الدولفينات) التي ترتبط مع البر الرئيس بجسور قصيرة
- تسهم الدولفينات في حماية الشعب المرجانية التي تعيش في المياه الضحلة قرب الشاطئ، فضلا عن تسهيل إيصال العمال والمواد والآلات إلى الجزر
- يعتمد تطوير هذه الوجهة بشكل كبير على هياكل البناء مسبقة الصنع لتقليل عدد العمال في الموقع وتقليل الأثر البيئي
- سيتم الحصول على الصخور اللازمة لبناء الموقع من 10
- مقالع أحجار محلية، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تقدم سير العمل
- ستنخرط الشركات المحلية في مجالات عدة من المشروع، بما في ذلك تأمين الموارد، مثل الخرسانة الجاهزة والوقود والعوارض الصندوقية الفولاذية وهياكل الدعم المتقاطعة، إضافة إلى توريد القدرات البشرية العاملة
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