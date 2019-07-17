شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تشييد المنازل الأمريكية فى يونيو والتراخيص عند أدنى مستوى فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة للشهر الثانى على التوالى فى يونيو، وهبطت تراخيص البناء لأدنى مستوياتها فى عامين، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تظل تواجه صعوبات رغم انخفاض فائدة الرهن العقارى.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن عدد المنازل الأمريكية التى بدأ بناؤها نزل 0.9 % إلى وتيرة سنوية معدلة فى ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.253 مليون وحدة الشهر الماضي، حيث وازن انتعاش بناء الوحدات السكنية التى تسع أسرة واحدة، هبوط تشييد المنازل التى تسع أكثر من أسرة.

وجرى تعديل بيانات مايو بالخفض قليلا لتُظهر تراجع معدل البدء فى تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.265 مليون وحدة، بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.269 مليون وحدة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوط وتيرة البدء فى أعمال بناء المنازل إلى 1.261 مليون وحدة فى يونيو.

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وانخفضت تراخيص البناء 6.1 % إلى 1.220 مليون وحدة فى يونيو، وهو أقل مستوى منذ مايو 2017.

واتسمت تراخيص البناء بالضعف منذ بداية العام الجارى حيث تركز معظم الهبوط فى فئة المنازل المخصصة لأسرة واحدة.