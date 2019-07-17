شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تضخم منطقة اليورو بالرفع إلى 1.3% فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو فى يونيو بوتيرة أعلى قليلا من التقديرات الأولية، على الرغم من أن معدلى التضخم الكلى والأساسى ما زالا دون المستوى الذى يسعى إليه صانعو السياسات.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى (يوروستات) إن الأسعار فى دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.3% على أساس سنوى فى يونيو حزيران، مقارنة مع تقدير أولى نسبته 1.2%.

وبلغ التضخم فى مايو 1.2 % وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.2 % لترتفع قليلا عن توقعات السوق التى أشارت إلى 0.1 %، وفقا لبيانات يوروستات المنشورة اليوم.

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ويستهدف البنك المركزى الأوروبي، المقرر أن تجتمع لجنة سياسته النقدية الأسبوع القادم، معدلا للتضخم عند ما يقل قليلا عن اثنين بالمئة.

وقال يوروستات إن مقياس التضخم الأساسى الذى يأخذه المركزى الأوروبى فى الاعتبار عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، والذى يستثنى المكونات المتقلبة من الأغذية والطاقة، بلغ 1.3 % فى يونيو على أساس سنوى بعد أن سجل1% فى مايو.

كانت تقديرات يوروستات الأولية تشير إلى معدل قدره 1.2% فى يونيو.

وزاد مؤشر أضيق نطاقا، يستثنى أيضا أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.1% فى يونيو من 0.8% فى مايو، مؤكدا التقديرات السابقة.

تأتى التعديلات بعد تسارع طفيف فى زيادة أسعار الطاقة إلى 1.7% من 1.6%، وفى السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.3 % من 0.2%.

وتراجع تضخم أسعار السلع غير المصنعة إلى 0.7 % من التقدير الأولى البالغ 0.8 %.