شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للكهرباء" تعرض فرص استثمار بـ 25 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن لديها قاعدة صناعية متكاملة، تصل لحد الاكتفاء الذاتي للعديد من صناعات الطاقة الكهربائية والمعدات بالمملكة: مثل كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، والأعمدة، وأبراج الجهد العالي، ومحولات الجهد المنخفض.

وتوقعت الشركة مزيداً من عمليات توطين الصناعات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما بعد إطلاقها برنامج (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، مطلع هذا العام، وتقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية.

وأوضحت أن تلك الفرص بمجال الصناعات الكهربائية على مدى خمس سنوات تُقدر قيمتها بحوالي 25 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الشركة إلى أنها اعتمدت معايير "شهادة بناء" لدعم المحتوى المحلي والمُصنعين المحليين والشركات الوطنية.

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وأكدت أن الحصول على "شهادة بناء" من المكاتب المعتمدة لدى "السعودية للكهرباء" يرفع مستوى التنافس والمفاضلة في ترسية مشاريع الشركة.

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" أطلقت مطلع عام 2019 برنامج بناء الذي يتضمن ثلاث مبادرات رئيسة، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي.

حيث تركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيم تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

وكشفت الشركة في وقت سابق عن تراجع الخسائر لديها بنسبة 22.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بالغا 1.5 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 1.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.