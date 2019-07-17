مديرة صندوق النقد الدولي تستقيل من منصبها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء، استقالتها من الصندوق، قائلة إنها حصلت على مزيد من التوضيح بشأن ترشيحها لمنصب الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

وذكرت كريستين لاغارد، في بيان لها، أن استقالتها سارية ابتداء من 12 سبتمبر القادم، ما يمهد الطريق أمام صندوق النقد لاختيار مديره الجديد.

وأضافت في البيان: “وسط مزيد من الوضوح الآن لعملية ترشيحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي والوقت الذي ستستغرقه، اتخذت هذا القرار لصالح الصندوق”.

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وتأتي استقالة لاغارد بعد أسبوعين من ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي في الثاني من يوليو، وفقاً لـ”رويترز”.

ويخضع ترشيح كريستين لاغارد لموافقة البرلمان الأوروبي الذي يشهد حالة من الانقسام، وإذا نال ترشيحها الموافقة، فستتولى منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلفاً لماريو دراغي، في 31 أكتوبر.

وكانت ولاية لاغارد الثانية في منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومدتها 5 سنوات، ستنتهي في يوليو 2021، وجرت العادة أن يتولى أوروبي هذا المنصب، بينما يرأس الأمريكيون دوماً البنك الدولي، المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد.