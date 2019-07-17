شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 0.941 درهم، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.87 درهم كمستوى اول ثم 0.77 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.98 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.93 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط