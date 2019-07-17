افتتاح المرحلة الثالثة من «سوق التنين» خلال أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أشار علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل العقارية»، إلى أن الشركة تقترب من افتتاح المرحلة الثالثة من «سوق التنين» ضمن المنطقة العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتكلفة تصل إلى 169 مليون درهم وتتضمن مجمعاً لصالات العرض للبيع بالتجزئة وموقفاً جديداً متعدد الطوابق يتسع ل900 سيارة.

وقال لوتاه: «تضم مدينة التنين، التي تملكها وتشغلها «نخيل مولز»، الذراع الاستثمارية في قطاع التجزئة التابع ل«نخيل العقارية»، حالياً، «سوق التنين» و«سوق التنين 2»، وفندق«إيبيس ستايلز»، إلى جانب مشروعين، كلاهما تحت الإنشاء، هما «أبراج التنين»، أول مشروع سكني في المجتمع وفندق«بريمير إن»، وتنضم إليها قريباً المرحلة الثالثة من «سوق التنين».

وكانت «نخيل القعارية»، قد أعلنت مؤخراً عن افتتاحها موقف سيارات جديداً متعدد الطوابق يتسع ل900 سيارة وذلك في»سوق التنين«، والذي من شأنه أن يوفر وصولاً سريعاً ومريحاً ل40 مليوناً من الزوار الذين يستقطبهم السوق في كل عام. وقد تم إنشاء المرفق الجديد تلبية للطلب المتزايد من العملاء في مركز التجزئة المشهور عالمياً، ليرفع بذلك العدد الإجمالي لمواقف السيارات في «سوق التنين» إلى أكثر من 9000 موقف.

ويأتي ذلك عقب افتتاح «هيئة الطرق والمواصلات» بدبي، المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع «إنترناشيونال سيتي» (المدينة العالمية) البالغة تكلفته الإجمالية 400 مليون درهم، والذي تساهم شركة «نخيل» في تمويله بقيمة تصل إلى 201 مليون درهم.

وتعمل «نخيل العقارية» ضمن التزامها بترسيخ مستقبل دبي، على تطوير وجهات رئيسية تشكل صلة وصل بين المجتمعات. وتهدف الشركة من خلال توفير أفضل تجارب التسوق وأكثرها تنوعاً، إلى تحسين جودة الحياة وإيجاد وجهات مميزة للمقيمين والسياح على حد سواء وخلق فرص مجزية للعلامات التجارية العالمية والتجار المحليين.

وتضم محفظة «نخيل» الحالية والمستقبلية في قطاع التجزئة أكثر من 17 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير. من«نخيل مول» الأيقوني في«نخلة جميرا» إلى المساحات الراقية في«جولدن مايل جاليريا»، تتميّز مشاريعنا بمواقعها الإستراتيجية التي تتيح الاستفادة من فرص استثمارية مجزية ضمن مشاريعنا الرئيسية وفي محيطها على حد سواء.