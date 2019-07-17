«غرفة وإكسبو الشارقة» يستعرضان آفاق التعاون مع أوغندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها مؤخراً وفداً رفيع المستوى من جمهورية أوغندا، ترأسته أمونجي بيتي أونجم وزيرة الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية، برفقة موسى جريس عضو البرلمان لبلدية جينجا غرب أوغندا، حيث التقى الوفد الزائر مع عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة «غرفة الشارقة»، ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين إمارة الشارقة وجمهورية أوغندا.

ورحب عبدالله بن سلطان العويس بالوفد الزائر مؤكداً على عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مع جمهورية أوغندا، وأشار إلى حرص الغرفة على بناء علاقات تعاون تجاري واستثماري مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في أوغندا، وذلك ضمن استراتيجيتها وسعيها المستمر لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في شتى أرجاء العالم تعزيزاً للاقتصاد المحلي.

وأكد العويس خلال اللقاء على أهمية سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الشارقة، وتتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتزخر بالكثير من فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، وتوفر مناخاً استثمارياً جاذباً للشركات والأفراد..

وأكدت أمونجي بيتي أونجم، أن هذه الزيارة تعد مواصلة للمساعي الحثيثة في تنمية أطر التعاون الثنائي، مبدية إعجابها بالنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية، مؤكدة على أهمية فتح آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتشجيع العمل المشترك، والاطلاع عن كثب على مجالات الاستثمار وعقد لقاءات موسعة مع المسؤولين في كلا البلدين.

كما زار الوفد الأوغندي مركز إكسبو الشارقة حيث كان في استقبال الوفد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، وعبد العزيز محمد شطاف مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وموظفي المركز.

ورحب سيف المدفع بالزيارة التي تعد استمراراً للعلاقات الأوغندية مع إمارة الشارقة، مستعرضاً آفاق التعاون المستقبلي في قطاع المعارض والمؤتمرات العالمية، مؤكداً على السمعة التي يحظى بها إكسبو الشارقة ومكانته الاقتصادية المتميزة على المستوى العالمي في تنظيم واستضافة العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية.