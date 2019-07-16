شراكة بين دائرة الأراضي والأملاك والإمارات للمزادات لتنظيم وإدارة المزادات العقارية في دبي

دبي - الخليج 365 :

وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتنظيم وإدارة المزادات العقارية الاختيارية الخاصة بإجراءات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك للافراد والمؤسسات، فيما يعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية القطاع العقاري في دبي من خلال تقديم خدمات عالمية الجودة للمزادات العقارية بالإمارة.

ووقع الاتفاقية في مقر دائرة الأراضي والأملاك سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، وبحضور ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ونصت الاتفاقية على عقد شراكة استراتيجية لتطوير القطاع العقاري في إمارة دبي وتعزيز تنافسيته من خلال تولي شركة الإمارات للمزادات، التي تمتلك سجلاً حافلاً ومتميزاً في تنظيم وإدارة المزادات العقارية القضائية على مستوى الدولة، مسؤولية تنظيم وإدارة كافة المزادات العقارية الإختيارية سواء الخاصة بإجراءات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك بدبي ولكافة الافراد والشركات والبنوك والمطورين العقاريين وذلك من خلال المزادات العلنية الإلكترونية أو من خلال البيع في القاعات، وذلك وفق إجراءات وخطوات عالمية معتمدة تتميز بها الإمارات للمزادات من خلال خبرتها الواسعة في أعمال المزادات العقارية في منطقة الشرق الأوسط.

ووبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة الإمارات للمزادات بإتاحة الفرصة للمعنيين من الشركات والافراد بعرض عقارات في المزادات لديها مما يشير إلى نقلة نوعية في تنظيم المزادات العقارية في إمارة دبي حيث تمتلك الإمارات للمزادات خبرات واسعة من خلال ممارسة نشاط المزادات العقارية القضائية في الدولة، بإعتبار الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة من حيث تنوعها وشمولها لمختلف الفئات من أفراد وشركات الى جانب المحاكم مما يعكس ريادة القطاع العقاري في دبي، وقدرته على ابتكار المزيد من الحلول التي تنشط القطاع العقاري وتعزز من مكانته كأحد أبرز القطاعات الداعمة لنمو اقتصاد الإمارة.

وقال سعادة سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي ان الاتفاقية مع الإمارات للمزادات تأتي في إطار خطط الدائرة الدؤوبة لتعزيز وتطوير خدماتها بما يخدم مسيرة دبي نحو بناء مستقبل ذكي ومتنوع، معتبراً ان هذه الاتفاقية تمهد الطريق لإثراء تجربة المتعاملين وتنويع خيارات المزادات وتحسين آلياتها وتبسيط إجراءاتها وتحقيق أعلى العائدات بما يحقق رسالة الدائرة في إيجاد بيئة عقارية عالمية مستدامة ومبتكرة تجعل دبي أسعد مدينة من خلال خدمات ذكية وتشريعات عقارية متكاملة.

من جهته قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: نهدف على الدوام لاستقطاب المستثمرين من كافة الفئات الاقتصادية وذلك في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- بترسيخ مكانة دبي وجهة آمنة ومستدامة ومجزية للمستثمرين في كل القطاعات الاقتصادية. واليوم ومع توقيع هذه الاتفاقية، وبالاتساق مع القرارات والمبادرات الحكيمة التحفيزية التي تعلنها القيادة الرشيدة، فإننا نؤكد على التزامنا بالعمل مع كافة الشركاء في الإمارة لتعزيز مكانة ومساهمة القطاع العقاري كأحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد دبي، حيث اخترنا شركة الإمارات للمزادات لتكون شريكنا الرائد في تقديم هذه الخدمات نظراً لسمعتها العالمية وخدماتها المتميزة في هذا المجال"

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وبدوره قال المناعي إن الاتفاقية تشكل بداية مرحلة جديدة من النمو والتطور للقطاع العقاري في الإمارة، حيث أن الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي هي شراكة استراتيجية سترتقي بالقطاع العقاري، وتسهم في تنويع خدماته، معتبراً أن الإمارات للمزادات ومن خلال خبرة متراكمة على مدار 15 عاماً، وتميز في إدارة وتنظيم المزادات العقارية القضائية في الدولة، تتطلع لإستكمال مساهمتها في تنشيط القطاع العقاري وإثراء آلية المزادات العقارية في الإمارة، وتعزيز تجارب كافة الأطراف المعنية وإسعادهم وتوفير الكثير من الجهد والوقت.

وأضاف المناعي قائلاً:" سعداء بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي التي تمتلك رؤية طموحة بجعل دبي وجهة عقارية أولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة. ونحن من جهتنا في الإمارات للمزادات، سنستثمر خبراتنا وتجاربنا لتعزيز سعادة المستثمرين العقاريين في الإمارة، وتبسيط إجراءات المزادات العقارية العلنية عبر طرق وآليات متنوعة تتلاءم مع التحول الذكي لإمارة دبي وقطاعها العقاري المتميز، ويسرنا بكل تأكيد أن نكمل مسيرتنا في دعم القطاع العقاري بالإمارة، حيث نعمل حالياً للتوسع في مجال المزادات العقارية خصوصاً مع تميز خدماتنا التي قدمناها على امتداد السنوات الماضية في مجال المزادات العقارية القضائية، وحريصون على المساهمة بالمحافظة على تنافسيته وجاذبيته للمستثمرين سواء كانوا أفراداً أو شركات."

وأضاف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات أن الشركة ملتزمة بأعلى المعايير العالمية في خدمة العملاء وتحقيق أعلى العائدات من المزادات العقارية لشركائنا، خصوصاً مع الإنجازات التي حققتها الشركة ومنها دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لـ 10 مرات ومنها بيع أغلى عقار من خلال مزاد إلكتروني بقيمة بلغت 385 مليون درهم إماراتي ، مما يعكس المفاهيم المبتكرة التي تطبقها الشركة على الدوام لتحويل المزادات التي تشرف عليها إلى مزادات ناجحة لكل المعنيين.

وخلال حفل توقيع الاتفاقية، قامت شركة الإمارات للمزادات بإهداء دائرة الأراضي والأملاك بدبي لوحة شهادة غينيس للأرقام القياسية حصلت عليها الشركة لأغلى عقار تم بيعه بمزاد إلكتروني بقيمة 385 مليون درهم في أكتوبر من العام 2016، في بادرة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وعمق الروابط بين الجهتين لما فيه المصلحة المشتركة.

وتنظم الإمارات للمزادات أكثر من 200 مزاد علني وإلكتروني في العام الواحد بمعدل 3 مزادات أسبوعياً. وأسهمت "الإمارات للمزادات" في إحداث نقلة نوعية في مفاهيم المزايدة المتّبعة في المنطقة من خلال استخدام أحدث الأنظمة والأساليب المبتكرة في مجال المزايدة الإلكترونية معايير الأمان وسهولة الإستخدام والتصفّح.