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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 1.33 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1.32 درهم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 1.42 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.29 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.30 وبين مستوى المقاومة هو 1.37 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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