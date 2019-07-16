شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 16-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي امس الاثنين عند مستوى 5.26 درهم، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 5.30 درهم كمستوى اول ثم 5.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.23 وبين مستوى المقاومة هو 5.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد