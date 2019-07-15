شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بدعم مكاسب السوق الألمانية بعد بيانات صينية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين مع صعود الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة بفعل بيانات صينية جاءت قوية على غير المتوقع، بعدما أدت المخاوف المرتبطة بالنمو المحلي إلى أداء مضطرب في بداية جلسة التعاملات.

وانخفض المؤشر داكس الألماني لفترة قصيرة في أوائل التداول، بعدما ألمحت وزارة الاقتصاد في ألمانيا إلى ضعف في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وهو ما يشير إلى ضعف أداء أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الربع الثاني من العام.

لكن المؤشر داكس أغلق مرتفعا 0.52 %، مع تعويل المستثمرين على البنك المركزي الأوروبي ليلمح إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية في اجتماعه القادم في ضوء تباطؤ النمو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.4 % في جلسة تعاملات متقلبة، وتصدر المكاسب شركات القطاعات المتأثرة بالتجارة ومن بينها صناعة السيارات والكيماويات والموارد الأساسية.

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وزادت أسهم شركات صناعة الرقائق الإقليمية بعدما قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة قد توافق خلال أسبوعين على منح تراخيص للشركات لاستئناف المبيعات الجديدة إلى شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي المدرجة على قائمة سوداء.

وصعدت أسهم إنفينيون وإيه.إس.إم وإس.تي مايكرو إلكترونيكس بنسب تراوحت بين 0.6 % و3.7 %.

وقفز سهم شركة التكنولوجيا الحيوية البلجيكية الهولندية جالاباجوس 19 % إلى مستوى قياسي، بعدما قالت شركة الأدوية الأمريكية جيلياد ساينسيز إنها ستستثمر 5.1 مليار دولار في الشركة.

ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة على قائمة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي زيادة 0.8 % في أرباح الربع الثاني، بانخفاض حاد عن تقديرات تبلغ 1.8 % قبل أسبوع، بحسب بيانات آي/بي/إي/إس رفينيتيف.