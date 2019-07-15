شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية ليهاجم مستوى 59.80 ويتحرك دونه الآن، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 58.85 مبدئياً قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى الأخير سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 57.33 كمحطة سلبية تالية.

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