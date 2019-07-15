الان تتابع أكاذيب وخدائع وحفظ لماء الوجه.. تقارير المؤسسات الإيرانية بشأن تصدير النفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تخبط داخل المؤسسات الحكومية في إيران، بما يشبه الجزر منعزلة تكذب بعضها، فيما يتعلق بصادرات النفط، التي يراها البنك المركزي الإيراني وحيدا أنها ارتفعت، فيما تؤكد وزارة النفط على التراجع الحاد بفعل العقوبات، في الوقت الذي حسمت فيه وكالة الطاقة الدولية موقف صادرات نفط إيران ووضعتها في قائمة التراجع.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الإثنين، تصريحات على لسان محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، قوله إن مبيعات النفط الإيراني صعدت مؤخرا.

وقال: وفقا لأحدث المعلومات الواردة، فإن بيع النفط من قبل إيران شهد زيادة تدريجية، وأنه تم أيضا تسهيل عملية دخول العملة الأجنبية إلى البلاد.

إلا أن طهران منذ يوليو 2018، تخفي بيانات صادراتها النفطية إلى الخارج، عن المبادرة المشتركة لمنتجي النفط حول العالم (جودي)، بعد أن كانت تلتزم بتقديم بياناتها للمنظمة الدولية.

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والأسبوع الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على الخام الإيراني اعتبارا من مايو/ أيار الفائت، دفع صادرات طهران النفطية للانخفاض بواقع 450 ألف برميل يوميا، إلى 530 ألف برميل يوميا قرب أدنى مستوى في 30 عاما.

والشهر الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني بيجين نامدار زنجنة، عن مواجهة بلاده صعوبات بالغة في عمليات تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز للخارج إثر حزمتي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران في أغسطس، ونوفمبر الماضيين.

وأفادت مصادر في قطاع النفط وبيانات تتبع الناقلات، الشهر الماضي، بأن صادرات الخام الإيرانية هبطت إلى 300 ألف برميل يومياً أو أقل منذ بداية يونيو، بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على المصدر الرئيسي لدخل طهران.

ونقلت رويترز عن مصدرين يرصدان التدفقات، أن إيران صدّرت نحو 300 ألف برميل يومياً في أول 3 أسابيع من يونيو، بينما أظهرت بيانات من شركة “رفينيتيف إيكون” التي ترصد التدفقات النفطية، أن شحنات الخام بلغت نحو 240 ألف برميل يوميا.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية فقدان إيران نحو 42.3% من قدرتها على إنتاج النفط الخام خلال يونيو الماضي، مقارنة مع مستويات ما قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018.

وأظهر تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، الخميس الماضي، بناء على مصادر ثانوية حصلت عليها، أن إنتاج إيران النفطي، تراجع إلى 2.22 مليون برميل في يونيو/حزيران الماضي، من 2.37 مليون برميل في مايو 2019، و3.79 مليون برميل في يونيو 2018.