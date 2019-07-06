شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تمد مهلة إدخال التصويت التراكمى بمجالس إدارات شركات البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دورى رقم 4 لسنة 2019، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية بإدخال آلية التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجالس الإدارة، وذلك حتى نهاية 31 ديسمبر لعام 2019.

وقال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه فى إطار اضطلاع الهيئة بمباشرة دورها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والعمل على نشر الثقافة والتوعية الاستثمارية، وحماية صغار المستثمرين فى الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقمى 154، 155 لسنة 2018 بشأن وجوب قيام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعديل نظمها الأساسية والنص عل آلية التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة.

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وتابع النشار، تيسيراً على الشركات المعنية فقد تقرر مد المهلة الممنوحة للشركات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسية وإدراج آلية التصويت التراكمى فى عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى وذلك حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2019.