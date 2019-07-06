شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجان المعاينات من وزارة السياحة فى السفر إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمعاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتى ذلك انطلاقا من الدور الرقابى لوزارة السياحة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وذلك للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ ضوابط وزارة السياحة للحج هذا العام، حيث اشترطت ضوابط الحج توفير باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 متر، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والإقتصادى، ويجوز التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن، وأقصى مسافة مسموح بها للتسكين فى المدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوى الشريف.

وأشار مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن الدور الرقابى للوزارة مستمر خلال كافة مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة لموسم الحج مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، كما أن لجان الوزارة ستواصل متابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأضاف مجدى شلبى، أن الوزارة تقوم حاليًا بإنهاء سفر مندوبى الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج هذا العام الى الأراضى السعودية لإنهاء اجراءات التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة، بالإضافة إلى مؤسسة الطوافة السعودية وذلك تمهيدًا لتوثيقها.