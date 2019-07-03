والت ديزني يحاول اختراق مقاومة عنيدة – تحليل – 03-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ارتفع سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، إلا أن تلك الارتفاعات جاءت بصورة طفيفة نظراً لمحاولات السهم المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 142.30 ، ونلاحظ مع ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 142.30 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 149.56 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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