شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يحاول اختراق مقاومة عنيدة – تحليل – 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ارتفع سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، إلا أن تلك الارتفاعات جاءت بصورة طفيفة نظراً لمحاولات السهم المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 142.30 ، ونلاحظ مع ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 142.30 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 149.56 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد