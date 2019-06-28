انكشاف البنوك الوطنية على فئة الأصول الأجنبية يرتفع 2%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



يعتبر النظام المصرفي في الدولة هو الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد بلغت هذه الأصول مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2.895 تريليون درهم، وبلغ ما لدى البنوك الإماراتية «باستثناء الفروع والمؤسسات المنتسبة في الخارج» من الأصول الأجنبية 691.1 مليار درهم، منها 582 مليار درهم للبنوك الوطنية و109.1 مليار للبنوك الأجنبية.

ووفقاً لتحليل البنك المركزي الأخير فإنه يركز على درجة انكشاف البنوك الوطنية الإماراتية باستثناء الفروع والمؤسسات المنتسبة، كما يغطي انكشاف البنوك الوطنية الإماراتية على مخاطر غير المقيمين حسب عمليات أكثر 10 دول.

وزادت الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في نهاية الربع الأول من العام الحالي: ووفقاً لتحليل البنك المركزي، تتمثل الفئات الرئيسية الثلاث اعتباراً من مارس 2019 في الأوراق المالية بقيمة مستحقة 182.6 مليار درهم، وفي الأصول المستحقة من بنوك أخرى 130.5 مليار درهم، وقروض أخرى بقيمة 117.1 مليار درهم، حيث ارتفعت الفئات الثلاث على أساس ربع سنوي بنسبة 22.2% و8.1% و0.3% على التوالي وبنسب 31.6% و7% و10.9% على أساس سنوي. وبذلك فإن مجموع انكشاف البنوك الإماراتية «الوطنية» على فئة الأصول الأجنبية البالغة قيمتها 582 مليار درهم في مارس 2019 ارتفع بنسبة 2.1% عما كان عليه في ديسمبر 2018.

وقال «المركزي»: إن الانكشاف الأكبر للبنوك الإماراتية على الخارج اعتباراً من مارس 2019 (في جانب الأصول من ميزانيتها بما في ذلك فروعها ومؤسساتها المنتسبة لها) يتمثل في المملكة المتحدة بقيمة 60.6 مليار درهم، تليها السعودية بقيمة 46.9 مليار درهم، ثم مصر بقيمة 43.4 مليار درهم. ومن بين الدول العشر شهدت ثلاثة بلدان أعلى زيادة على أساس ربع سنوي وهي: المملكة المتحدة بواقع 14.6 مليار درهم (31.7%)، والسعودية بواقع 8.5 مليار درهم (22.2%)، والهند بواقع 3.9 مليار درهم (18.2%). وجاءت مصر على رأس البلدان الثلاثة التي سجلت أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 11.7 مليار درهم (36.7%)، تليها السعودية بواقع 11.2 مليار درهم (31.3%)، ثم المملكة المتحدة بواقع 7.6 مليار درهم (14.3%).

وقال البنك المركزي اعتباراً من مارس 2019، فقد لوحظ انخفاض على أساس سنوي في درجة الانكشاف على مصر بقيمة 8.4 مليار درهم (16.2%)، والولايات المتحدة بقيمة 2.1 مليار درهم (5.3%). كما لوحظ انخفاض في الانكشاف على تركيا، إذ تراجع بواقع 4.2 مليار درهم (14.3%).