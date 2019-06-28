0.4 % ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر مديري المشتريات الكلي في الإمارات 55.1 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 0.4% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2018 الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد الوطني. وبحسب «وام» فقد بقي المؤشر مستقراً على المستوى السنوي تقريباً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع ذاته من العام 2018.

ويعتمد المؤشر الذي يصدر «أي. أش. أس.ماركت» على مسح آراء المديرين ويعتبر مؤشراً مفيداً للنمو الاقتصادي ومعنويات الأعمال التجارية.

ويتم اشتقاق المؤشر بناء على متوسط مرجح لمؤشرات مستويات الإنتاج الحالية والمستقبلية والأسعار والمخزونات والتكاليف المرتبطة بها إضافة إلى الاتجاهات الحالية والمستقبلية في التوظيف وحجم الصادرات.

وأظهر الرصد الخاص بحركة مكونات الناتج لمؤشر مديري المشتريات، بلوغ مؤشر طلبات التصدير إلى 52.4 نقطة في الربع الأول بزيادة 2.4، مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 2.4، مقارنة مع الربع الرابع 2018.

ووصل مؤشر الطلبات الجديدة إلى 58.3 نقطة، فيما بلغ مؤشر الناتج إلى 61.8 نقطة بزيادة 4.7% على أساس سنوي و4.4% على أساس ربع سنوي. وعلاوة على ذلك وصل مؤشر سعر الشراء إلى 51.2 نقطة، وتجاوز مؤشرا طلبات التصدير والناتج قيمهما المتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبالنظر إلى مكون

ات التوظيف في مؤشر مديري المشتريات، فقد وصل مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة في الربع الأول من عام 2019 ومؤشر تكلفة الموظفين إلى 50.4 نقطة خلال فترة الرصد ذاتها.(وام)